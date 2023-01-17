Гаспаревич Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1984
Сын: Гаспаревич Александр Михайлович
Мать ребёнка: Mitchell Елена Арсеньевна
Бракосочетание
1984
Жена: не указана
Развод
1986
Жена: не указана
Место жительства
2023
Березинское, Молодечненский район, Минская область