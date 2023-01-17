Гаспаревич Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаспаревич Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1984

Сын: Гаспаревич Александр Михайлович

Мать ребёнка: Mitchell Елена Арсеньевна

Вайдава, Vaidavas pagasts, Valmieras novads
Бракосочетание
1984

Жена: не указана

Вайдава, Vaidavas pagasts, Valmieras novads
Развод
1986

Жена: не указана

Вайдава, Vaidavas pagasts, Valmieras novads
Место жительства
2023
Березинское, Молодечненский район, Минская область
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