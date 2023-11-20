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Павлов Семен Максимов

Место рождения

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Павлов Максим

Мать: не указана

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Павлов Прокофий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Павлов Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Павлов Филипп Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Павлова Дарья Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Павлов Иуда Семенов

Мать ребёнка: не указана

Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1854
Славинка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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