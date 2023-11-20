Павлов Семен Максимов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Павлов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Павлов Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Павлова Дарья Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Павлов Иуда Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1854