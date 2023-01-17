Савкина (Малкина) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1900
Крещение
08.03.1900
Крёсстные Фёдор Петрович Выдров и Акилина Трофимовна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
21.02.1918
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно