Савкина (Малкина) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина (Малкина) Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1900

Отец: Малкин Дмитрий Васильевич

Мать: Малкина Неонила Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.03.1900
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крёсстные Фёдор Петрович Выдров и Акилина Трофимовна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
21.02.1918

Муж: Савкин Николай Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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