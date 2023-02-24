Габдулсалихов (Абдулхаликов) Абдулхалик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулсалихов (Абдулхаликов) Абдулхалик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Масягутов Габдулсалих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гафифа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1834

Сын: Габдулхаликов Шугаип

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1837

Сын: Абдулсалихов Абдулла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Муглифа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зайнаб

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Абдулхаликов Абдулла

Отец ребёнка: не указан

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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