Старынина (Афонина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1958
Отец: Афонин Иван
Мать: Афонина Юлия Никитична
Рождение ребёнка
26.10.1982
Сын: Разумовский Антон Валерьвич
Отец ребёнка: Старынин Валерий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.09.1989
Дочь: Деклау Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Старынин Валерий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно