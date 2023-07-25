Старынина (Афонина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старынина (Афонина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1958

Отец: Афонин Иван

Мать: Афонина Юлия Никитична

Рождение ребёнка
26.10.1982

Сын: Разумовский Антон Валерьвич

Отец ребёнка: Старынин Валерий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.09.1989

Дочь: Деклау Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Старынин Валерий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старынин Валерий Георгиевич

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