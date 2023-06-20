Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Коврижных) Пелагея Коврижных
(Коврижных) Пелагея Коврижных
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1709
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Петр Коврижных
1686 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец:
Коврижных Петр Коврижных
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь