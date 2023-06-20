(Коврижных) Пелагея Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Пелагея Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1686 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Коврижных Петр Коврижных

Мать: ?

Смерть
Неизвестно