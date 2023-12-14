Созанов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созанов Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созанов Пётр Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созанова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1915
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