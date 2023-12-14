Созанов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Созанов Пётр Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созанова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1915
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20797369/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%26groups%3Dawd%3Aptr%3... Показать все