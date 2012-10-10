Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1925
Дата смерти10.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1925
Бракосочетание
?.11.1945
Рождение ребёнка
02.12.1946
Дочь: Кирдянова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1953
Сын: Кирдянов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1955
Дочь: Шишковская Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.05.1959
Сын: Кирдянов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович
Смерть
10.10.2012