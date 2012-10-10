Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

Кирдянова (Трошкина) Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.06.1925

Дата смерти

10.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1925

Отец: Трошкин Иван Филиппович

Мать: Трошкина Надежда Фёдоровна

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
?.11.1945

Муж: Кирдянов Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1946

Дочь: Кирдянова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович

Рождение ребёнка
15.06.1953

Сын: Кирдянов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.03.1955

Дочь: Шишковская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Кирдянов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кирдянов Николай Павлович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
10.10.2012