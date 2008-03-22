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Зырянов Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1911

Дата смерти

22.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1911

Отец: Зырянов Матвей

Мать: Зырянова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
19.03.1945

Дочь: Семеина Галина Петровна

Мать ребёнка: Зырянова Александра Филиповна

Рождение ребёнка
22.02.1948

Дочь: Урванцева Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Зырянова Александра Филиповна

Рождение ребёнка
19.07.1950

Сын: Зырянов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Зырянова Александра Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Александра Филиповна

Смерть
22.03.2008
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