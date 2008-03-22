Зырянов Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1911
Дата смерти22.03.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1911
Отец: Зырянов Матвей
Рождение ребёнка
19.03.1945
Дочь: Семеина Галина Петровна
Мать ребёнка: Зырянова Александра Филиповна
Рождение ребёнка
22.02.1948
Дочь: Урванцева Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Зырянова Александра Филиповна
Рождение ребёнка
19.07.1950
Сын: Зырянов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Зырянова Александра Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2008