Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Место рождения

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

25.09.1915

Дата смерти

19.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1915

Отец: Садыков Тагирзян

Мать: Садыкова (Габдельганиева) Шамсеруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагирзянов Равиль

Мать ребёнка: Тагирзянова Гульсум Сабировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тагирзянова Гульсум Сабировна

Рождение ребёнка
20.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирзянова Гульсум Сабировна

Рождение ребёнка
11.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирзянова Гульсум Сабировна

Рождение ребёнка
18.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирзянова Гульсум Сабировна

Смерть
19.06.1993
Похороны
Неизвестно

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