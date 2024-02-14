Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович
Место рожденияд. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения25.09.1915
Дата смерти19.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагирзянов Равиль
Мать ребёнка: Тагирзянова Гульсум Сабировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1948
Рождение ребёнка
11.05.1955
Рождение ребёнка
18.02.1963
Смерть
19.06.1993
Похороны
Неизвестно