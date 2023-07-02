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Морозова Полина Игоревна
Морозова Полина Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Морозова Игорь Васильевич
1961 г.р.
Мать
Шестернина Наталья Александровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Морозова Игорь Васильевич
Мать:
Шестернина Наталья Александровна
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