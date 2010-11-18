Клокова (Петрухина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрухин Степан
Мать: Петрухина Мария
Рождение ребёнка
10.05.1950
Дочь: Михеева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
10.05.1950
Сын: Петрухин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
09.05.1955
Отец ребёнка: Клоков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоков Михаил
Смерть
Неизвестно