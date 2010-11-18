Клокова (Петрухина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова (Петрухина) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрухин Степан

Мать: Петрухина Мария

Рождение ребёнка
10.05.1950

Дочь: Михеева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
10.05.1950

Сын: Петрухин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
09.05.1955

Сын: Клоков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Клоков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоков Михаил

Смерть
Неизвестно
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