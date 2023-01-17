Кузина (Лобашова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Лобашова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Кировское, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

01.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: Лобашов Николай Алексеевич

Мать: Лобашова Мария Владимировна

Кировское, Тымовский, Сахалинская область
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