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Кузина (Лобашова) Татьяна Николаевна
Кузина (Лобашова) Татьяна Николаевна
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Место рождения
Кировское
, Тымовский, Сахалинская область
Дата рождения
01.05.1957
Пол
Мужской
Отец
Лобашов Николай Алексеевич
1916 г.р.
Мать
Лобашова (Илюшина) Мария Владимировна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец:
Лобашов Николай Алексеевич
Мать:
Лобашова Мария Владимировна
Кировское
, Тымовский, Сахалинская область
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