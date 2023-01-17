(Щербаков) Ефимий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: (щербакова) Михайил Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (максакова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: (щербакова) Василиса Кирилловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: (щербаков) Андрей Ефимович
Мать ребёнка: (щербакова) Василиса Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822