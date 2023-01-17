(Щербаков) Ефимий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербаков) Ефимий Михайлович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: (щербакова) Михайил Степанович

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (максакова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: (щербакова) Василиса Кирилловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: (щербаков) Андрей Ефимович

Мать ребёнка: (щербакова) Василиса Кирилловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (щербакова) Василиса Кирилловна

Смерть
1822
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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