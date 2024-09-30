Хирвонен (Лейни) Анна Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1898
Рождение ребёнка
06.12.1899
Дочь: Саволайнен (Хирвонен) Анна Павловна
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1902
Дочь: (Хирвонен) Мария Павловна
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1905
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1909
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1912
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: (Хирвонен) Хельми Павловна
Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно