Хирвонен (Лейни) Анна Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирвонен (Лейни) Анна Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1898

Муж: Хирвонен Павел Андреевич

Рождение ребёнка
06.12.1899

Дочь: Саволайнен (Хирвонен) Анна Павловна

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1902

Дочь: (Хирвонен) Мария Павловна

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Хирвонен Андрей Павлович

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1909

Сын: Хирвонен Иван Павлович

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1912

Сын: Хирвонен Тойво Павлович

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: (Хирвонен) Хельми Павловна

Отец ребёнка: Хирвонен Павел Андреевич

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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