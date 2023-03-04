Вшивцева (Вшивцева) Татьяна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Фёдор Филимонович
Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Гликерия Филимоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Георгий Филимонович
Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763