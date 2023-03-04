Вшивцева (Вшивцева) Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Вшивцева) Татьяна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Фёдор Филимонович

Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Гликерия Филимоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Иван Филимонович

Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Георгий Филимонович

Отец ребёнка: Вшивцев Филимон Артёмович

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Филимон Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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