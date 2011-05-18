(Чиркова) Татьяна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения15.07.1962
Дата смерти18.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962
Отец: Чирков Игорь Михайлович
Мать: Тамара
Ленинград
Рождение ребёнка
01.08.1990
Сын: Чирков Никита Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.2011
Санкт-Петербург