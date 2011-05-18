(Чиркова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чиркова) Татьяна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

15.07.1962

Дата смерти

18.05.2011

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962

Отец: Чирков Игорь Михайлович

Мать: Тамара

Ленинград
Рождение ребёнка
01.08.1990

Сын: Чирков Никита Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.2011
Санкт-Петербург
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