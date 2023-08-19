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Стасюк Владислав Августинович

Место рождения

Адамовка, Вінницька область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.08.1937

Сын: Стасюк Леонтий Владиславович

Мать ребёнка: Дарка Тарасова (Тарасовна)

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стасюк Виктор Владиславович

Мать ребёнка: Дарка Тарасова (Тарасовна)

Адамовка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарка Тарасова (Тарасовна)

Смерть
Неизвестно
Адамовка, Вінницька область
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