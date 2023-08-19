Стасюк Владислав Августинович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1937
Сын: Стасюк Леонтий Владиславович
Мать ребёнка: Дарка Тарасова (Тарасовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стасюк Виктор Владиславович
Мать ребёнка: Дарка Тарасова (Тарасовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно