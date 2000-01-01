Гаврикова (Володина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Володина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Иван

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Иван

Смерть
Неизвестно
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