Верещагин Георгий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Георгий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Мирон Трофимович

Мать: не указана