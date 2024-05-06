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Глушков Николай Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1934

Дата смерти

06.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934

Отец: Глушков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Глушков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Глушков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Широкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Глушков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Анна Тихоновна

Смерть
06.06.1985
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