Глушков Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1934
Дата смерти06.06.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1934
Отец: Глушков Ефим
Рождение ребёнка
12.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
08.02.1960
Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Глушков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Широкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Глушков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Глушкова Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушкова Анна Тихоновна
Смерть
06.06.1985