Минченко Абрам (Авррам) Григорьевич
Место рожденияс.Карай,Илирский с.совет Иркутской обл.
Дата рождения1882
Дата смертиОколо 1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Минченко Лукерья Малахиевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Минченко) Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Минченко Лукерья Малахиевна
Смерть
Около 1962