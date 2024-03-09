Минченко Абрам (Авррам) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченко Абрам (Авррам) Григорьевич

Место рождения

с.Карай,Илирский с.совет Иркутской обл.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около 1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909

Сын: Минченко Леон Абрамович

Мать ребёнка: Минченко Лукерья Малахиевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Минченко) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Минченко Лукерья Малахиевна

Смерть
Около 1962

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