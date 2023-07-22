Петунин Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петунин Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1917

Дочь: Романченко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Петунина Дарья Ивановна

В св-ве указано место рождения: Западно-Сибирский край, Баевский район, сел. Павёнок. Но родилась в 1917г, а Зап-Сиб край был сформирован в 1930г. То есть свидетельство получено в промежутке 1930-1937... Показать все