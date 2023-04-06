Ахметов Акимжан Тиранович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Акимжан Тиранович

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Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

07.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1954

Отец: Ахметов Теран (Тиран)

Мать: Ахметова Фатима/Патимат

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
22.04.1978

Дочь: Вилямова Светлана

Мать ребёнка: Ахметова Ольга

Рождение ребёнка
22.12.1979

Дочь: Аида Акимжановна

Мать ребёнка: Ахметова Ольга

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1991

Сын: Ахметов Вадим Акимжанович

Мать ребёнка: Ахметова Ольга

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Ольга

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