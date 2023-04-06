Ахметов Акимжан Тиранович
Место рождения
Дата рождения07.11.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1954
Отец: Ахметов Теран (Тиран)
Мать: Ахметова Фатима/Патимат
Рождение ребёнка
22.04.1978
Дочь: Вилямова Светлана
Мать ребёнка: Ахметова Ольга
Рождение ребёнка
22.12.1979
Дочь: Аида Акимжановна
Мать ребёнка: Ахметова Ольга
Рождение ребёнка
22.03.1991
Сын: Ахметов Вадим Акимжанович
Мать ребёнка: Ахметова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Ольга