Рябошапко Владимир Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябошапко Владимир Кириллович

Рябошапко Владимир Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Дата смерти

10.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: Рябошапко Кирилл Зиновьевич

Мать: Рябошапко Нина Ивановна

Бракосочетание
20.02.1999

Жена: Рябошапко Елена Викторовна

Рождение ребёнка
25.07.1999

Сын: Рябошапко Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Рябошапко Елена Викторовна

Рождение ребёнка
18.02.2001

Сын: Рябошапко Данил Владимирович

Мать ребёнка: Рябошапко Елена Викторовна

Рождение ребёнка
06.09.2006

Дочь: Рябошапко Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Рябошапко Елена Викторовна

Смерть
10.04.2014