Рябошапко Владимир Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1980
Дата смерти10.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980
Бракосочетание
20.02.1999
Рождение ребёнка
25.07.1999
Сын: Рябошапко Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Рябошапко Елена Викторовна
Рождение ребёнка
18.02.2001
Сын: Рябошапко Данил Владимирович
Мать ребёнка: Рябошапко Елена Викторовна
Рождение ребёнка
06.09.2006
Дочь: Рябошапко Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Рябошапко Елена Викторовна
Смерть
10.04.2014