Доренская Мария Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренская Мария Логвиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Доренский Евстафий Гаврилович

Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Доренская Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Доренский Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Доренская Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно