Доренская Мария Логвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Доренский Евстафий Гаврилович
Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Доренская Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Доренский Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Доренская Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Доренский Гаврила Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно