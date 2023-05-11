Малышев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1960
Отец: Малышев Сергей
Мать: Малышева Антонина
Рождение ребёнка
31.01.1993
Дочь: Шустрова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Малышева Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева Галина Юрьевна