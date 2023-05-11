Малышев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1960

Отец: Малышев Сергей

Мать: Малышева Антонина

Рождение ребёнка
31.01.1993

Дочь: Шустрова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Малышева Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева Галина Юрьевна