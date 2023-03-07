Ошурков Александр Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошурков Александр Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Феодора Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Феодора Федоровна

Смерть
1960
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