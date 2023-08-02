Вородимова (Лялина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вородимова (Лялина) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вородимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Вородимов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вородимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вородимов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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