Гарбуз Ефим Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбуз Ефим Аввакумович

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Место рождения

с.Дубовъ.Новопражевского р-на Александрийского уезда.

Дата рождения

1877

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Дубовъ.Новопражевского р-на Александрийского уезда.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гарбуз Василиса Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

с.ДубовЪ.Новопражевского р-на Александрийского уезда
Смерть
1948
Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
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