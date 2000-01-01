Гарбуз Ефим Аввакумович
Место рожденияс.Дубовъ.Новопражевского р-на Александрийского уезда.
Дата рождения1877
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Дубовъ.Новопражевского р-на Александрийского уезда.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гарбуз Василиса Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
с.ДубовЪ.Новопражевского р-на Александрийского уезда
Смерть
1948
Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.