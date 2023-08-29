Ладутько Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладутько Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1984

Дочь: Вяткина Оксана Игоревич

Мать ребёнка: Ладутько Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1991

Дочь: Ладутько Олеся Игоревна

Мать ребёнка: Ладутько Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладутько Татьяна Васильевна

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