Ладутько Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1984
Дочь: Вяткина Оксана Игоревич
Мать ребёнка: Ладутько Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1991
Дочь: Ладутько Олеся Игоревна
Мать ребёнка: Ладутько Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно