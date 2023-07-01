Чеботарева (Кривко) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Кривко) Елена Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1968

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1968

Отец: Кривко Леонид Васильевич

Мать: Коваленко Софья Васильевна