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Чеботарева (Кривко) Елена Леонидовна
Чеботарева (Кривко) Елена Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1968
Пол
Женский
Отец
Кривко Леонид Васильевич
1938 г.р.
Мать
Коваленко Софья Васильевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1968
Отец:
Кривко Леонид Васильевич
Мать:
Коваленко Софья Васильевна
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