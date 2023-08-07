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Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1787

Дата смерти

Между 1824 и 1835

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1787

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Матрена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Савельевич

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Савельевич

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ульяна Савельевна

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Савельевна

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Виктор Савельевич

Мать ребёнка: Устинья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1824 и 1835
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