Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1787
Дата смертиМежду 1824 и 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1787
Отец: Иван Гаврилович
Мать: Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Савельевич
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Савельевич
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алексей Савельевич
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ульяна Савельевна
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Савельевна
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Виктор Савельевич
Мать ребёнка: Устинья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1824 и 1835