Греку Мариука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Грозовенко Ирина Павловна
Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докия
Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греку Леон
Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Греку Павел
Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)
Смерть
Неизвестно