Греку Мариука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греку Мариука

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Грозовенко Ирина Павловна

Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докия

Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греку Леон

Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греку Павел

Отец ребёнка: Греку Павел (Иван)

Смерть
Неизвестно
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