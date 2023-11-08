Куц Иван ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц Иван ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куц (Протасова) Вера ?

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куц (Протасова) Вера ?

Рождение ребёнка
09.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куц (Протасова) Вера ?

Смерть
Неизвестно

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