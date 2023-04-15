Крюков Сергей Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1915
Дата смерти197
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1936
Дочь: Квашнина Фаина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1938
Сын: Крюков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
197