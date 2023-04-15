Крюков Сергей Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Сергей Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1915

Дата смерти

197

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1936

Дочь: Квашнина Фаина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1938

Сын: Крюков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Прасковья Степановна

Смерть
197
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