Смирнов Данил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Смирнов Николай
Мать: не указана
Арест
21.02.1931
Обвинение: 58, п. 8, 58, п. 11. ("участник кулацкой группировки")
Осуждение
09.06.1931
Осудивший орган: тройкой ГПУ ТАССР Приговор: 10 лет концлагерей.
Реабилитация осужденного
29.06.1989
Смерть
Неизвестно