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Смирнов Данил Николаевич

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Место рождения

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Смирнов Николай

Мать: не указана

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
21.02.1931
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Обвинение: 58, п. 8, 58, п. 11. ("участник кулацкой группировки")
Осуждение
09.06.1931
Осудивший орган: тройкой ГПУ ТАССР Приговор: 10 лет концлагерей.
Реабилитация осужденного
29.06.1989
Смерть
Неизвестно
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