Евдокия Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

До 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Смерть
До 1765

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