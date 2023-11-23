Евдокия Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиДо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Смерть
До 1765