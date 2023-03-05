Иван Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1805

Дата смерти

02.08.1808

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1805

Отец: Макар Фокин

Мать: Евдокия Сергеева

Смерть
02.08.1808
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