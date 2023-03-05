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Иван Макаров
Иван Макаров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1805
Дата смерти
02.08.1808
Пол
Мужской
Отец
Макар Фокин
1782 г.р.
Мать
Евдокия Сергеева
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1805
Отец:
Макар Фокин
Мать:
Евдокия Сергеева
Смерть
02.08.1808
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