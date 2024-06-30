Алтухов Валерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1989

Дочь: Горелова (Алтухова) Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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