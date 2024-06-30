Алтухов Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1989
Дочь: Горелова (Алтухова) Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область