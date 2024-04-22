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Пыжова Мавра Петрова (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пыжов Спиридон Марков (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Марк Алексеев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжов Павел Марков (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Марк Алексеев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Надежда Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Марк Алексеев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Марк Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
Неизвестно
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