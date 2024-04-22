Пыжова Мавра Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Пыжов Спиридон Марков (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Марк Алексеев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пыжов Марк Алексеев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Надежда Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Марк Алексеев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
Неизвестно