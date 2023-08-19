Паниматченко Афанасий Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко Афанасий Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
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