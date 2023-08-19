Дерид (Панина) Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.05.1912 ст.
Дата смерти03.10.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1912 ст.
Отец: Панин Федор Иванович
Мать: Панина Пелагея Антоновна
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
15.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелонин Виктор Дмитриевич
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелонин Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
1950
Муж: Дерид Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерид Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1989
Причина смерти: инсульт