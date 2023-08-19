Дерид (Панина) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерид (Панина) Клавдия Федоровна

Место рождения

Ключи, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.05.1912 ст.

Дата смерти

03.10.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.
1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1912 ст.

Отец: Панин Федор Иванович

Мать: Панина Пелагея Антоновна

Ключи, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1930

Муж: Шелонин Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелонин Виктор Дмитриевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелонин Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
1950

Муж: Дерид Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерид Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1989
Причина смерти: инсульт
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