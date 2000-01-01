Красулин Кондрат Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Кондрат Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Красулин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Красулин Алексей Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Красулин Федор Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Семен Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красулина Параскева Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красулин Константин Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840
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