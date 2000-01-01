Красулин Кондрат Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Красулин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Красулин Алексей Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Красулин Федор Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Семен Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красулина Параскева Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красулин Константин Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840