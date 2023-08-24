Саврасов Григорий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасов Григорий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.2017

Дочь: Саврасова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.2020

Сын: Саврасов Михаил Григорьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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