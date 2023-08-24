Саврасов Григорий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.2017
Дочь: Саврасова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.2020
Сын: Саврасов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности