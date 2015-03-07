Просецкая Нина Егоровна
Место рождения
Дата рождения26.02.1928
Дата смерти07.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1961
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Просецкий Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Просецкий Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище