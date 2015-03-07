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Просецкая Нина Егоровна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.02.1928

Дата смерти

07.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

После 1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1961

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Просецкий Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Просецкий Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просецкий Александр Андреевич

Смерть
07.03.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище
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