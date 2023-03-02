Фомичев (Фомичев) Евгений (Генадий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев (Фомичев) Евгений (Генадий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927

Отец: Фомичева (фомичева) Андрей

Мать: Фомичева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: отказали почки
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