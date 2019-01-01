Негодяева (Сологубова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1947
Сын: Негодяев Геннадий
Отец ребёнка: Негодяев Иван
Рождение ребёнка
12.09.1958
Дочь: Кириченко Ольга
Отец ребёнка: Негодяев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Юрий
Отец ребёнка: Негодяев Иван
Смерть
2019