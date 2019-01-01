Негодяева (Сологубова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяева (Сологубова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1947

Сын: Негодяев Геннадий

Отец ребёнка: Негодяев Иван

Рождение ребёнка
12.09.1958

Дочь: Кириченко Ольга

Отец ребёнка: Негодяев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Юрий

Отец ребёнка: Негодяев Иван

Смерть
2019
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