Есенова (Шанаева) Надзи Бициевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Шанаева) Надзи Бициевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанаев Биций Хатуевич

Мать: Шанаева Госама Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тезиева Джан Мулдаровна

Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баразгова Ерас

Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Шаулох Мулдарович

Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулатова Налкыз Мулдаровна

Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Забе Мулдарович

Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кундухова Хурсан Мулдаровна

Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Мулдар Гарисович

Смерть
Неизвестно
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