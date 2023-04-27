Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Симонова Надеина Татьяна Александровна
Симонова Надеина Татьяна Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1957
Пол
Женский
Отец
Симонов Александр Романович
1922 г.р.
Мать
Симонова Зоя Трофимовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1957
Отец:
Симонов Александр Романович
Мать:
Симонова Зоя Трофимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия