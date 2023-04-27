Симонова Надеина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Надеина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1957

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1957

Отец: Симонов Александр Романович

Мать: Симонова Зоя Трофимовна

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